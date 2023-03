Migranti morti, manifestazione di solidarietà

Domani alle 16.30 un gruppo di associazioni aderisce all’appello di Forlì Città Aperta, per manifestare in piazza Ordelaffi in solidarietà alle vittime del Mediterraneo. Si fa particolare riferimento al naufragio del 26 febbraio al largo delle coste calabresi che ha provocato 67 morti e decine di dispersi. "Si tratta di un episodio che si sarebbe potuto e dovuto evitare se si fosse intervenuti dopo l’avviso del giorno precedente ricevuto da Frontex – dicono i promotori dell’iniziativa – . L’ennesimo evitabile episodio di una lunga serie di tragedie che ogni anno provocano la morte di migliaia di persone nel Mediterraneo".