Migranti, un sit-in contro i provvedimenti del Governo Meloni

Oggi ottobre alle 18.30 rappresentanti e sostenitori di Forlì Città Aperta si troveranno in piazza Ordelaffi per un presidio "in contestazione ai recenti provvedimenti del governo Meloni in materia di immigrazione". "Con la pubblicazione del decreto Cutro – spiega una nota di Forlì Città Aperta – è stata mostrata la linea che questo esecutivo ha intenzione di adottare: criminalizzare la migrazione. Un ulteriore passo in questo senso è rappresentato dagli accordi Italia-Tunisia di luglio. Migrare non è reato". Aderiscono Amnesty International Anpi, Adl Cobas Emilia-Romagna, Avvocato di Strada-Sportello di Forlì, Centro per la Paceì, Cgil, Emergency, il coordinamento di Libera Forlì-Cesena, Mediterranea Cesena, Spazio2030, Udu Forlì, Un Secco No alle Discriminazioni.