Migrazione e religione, arriva Bertil Cottier della Commissione europea contro il razzismo

Domani alle 11 presso la sala Campostrino, adiacente al Campus di Forlì, si terrà la conferenza ’Migrazione e religione in società multiculturali’, nell’ambito del progetto Prin 2022 MiReIL (’Migration and Religion in International Law – Research-based Proposals for Inclusive, Resilient and Multicultural Societies’), con la partecipazione delle Università partner (Università di Trieste, di Roma – La Sapienza, Luiss – Guido Carli).

Al centro dell’evento la presenza del presidente della European Commission against Racism and Intolerance (Ecri) del Consiglio d’Europa Bertil Cottier, che aprirà i lavori parlando delle sfide poste dall’intersezione di migrazione e religione nelle società multiculturali europee. Ingresso libero. Info: carmelo.danisi2@unibo.it ; francesca.partipilo@unibo.it.