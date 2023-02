Mike 42, altre polemiche: "Il Pd è incoerente"

di Oscar Bandini

Auto medicalizzata Mike 42 di Meldola: non si fermano le polemiche e le prese di posizione su diversi fronti. Infatti, se da una parte l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini conferma la sua scelta e dice no al ripristino del servizio, difendendo in questo modo le scelte dell’Ausl Romagna, dall’altra, a Meldola, i capigruppo di maggioranza e minoranza hanno consegnato unitariamente al sindaco Roberto Cavallucci le firme che sono state raccolte nelle ultime settimane per ottenere il ripristino della auto medicalizzata. Ma non è finita qui, perché nel frattempo Fratelli d’Italia, per bocca di Alice Buonguerrieri, deputato e coordinatore di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, e Luca Bartolini, responsabile forlivese del partito attacca duramente gli esponenti locali del PD, accusandoli di non aver difeso il documento unitario che è statofirmato dai quindici sindaci del forlivese la riattivazione della Mike42.

Nel mirino in particolare c’è il presidente della Provincia Enzo Lattuca, anche sindaco di Cesena, che al contrario dei consiglieri regionali sempre del PD Lia Montalti e Massimo Bulbi "non ha infatti mai difeso la Mike 42 di Meldola e la sanità forlivese – ricordano Buonguerrieri e Bartolini – così come la difesa d’ufficio dell’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, è in contrasto con le posizioni espresse da Bulbi e Montalti, che sono sono stati coerenti e si sono fatti interpreti dei timori e delle proteste della cittadinanza".

"Meno coerenti, invece – continua la nota – sono stati il sindaco di Santa Sofia, che è anche segretario del PD forlivese, con i colleghi sindaci PD di Forlimpopoli e Modigliana: nonostante abbiano firmato insieme agli altri la protesta dei primi cittadini, in consiglio provinciale, per ordine di partito, hanno poi votato contro se stessi, visto che si sono opposti allo stesso identico documento quando è stato presentato sotto forma di ordine del giorno".

"Qual è il vero PD?", si chiedono provocatoriamente i due esponenti di Fratelli d’Italia, "quello che firma con i propri sindaci l’appello alla Regione per non penalizzare il territorio forlivese oppure quello dove gli stessi sindaci firmatari del documento votano contro l’appello stesso, tramutato in un ordine del giorno, e quello del presidente Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale PD, che priva il comprensorio di Forlì di quello che è un fondamentale servizio sanitario di emergenza?".

Nel frattempo i consiglieri comunali di Meldola Lara Bruno, Andrea Cuni e Ermano Giunchi, capigruppo, rispettivamente dei gruppi consiliari ‘Meldola c’è’, ‘Idee per Meldola’ e ‘Noi Meldolesi’, hanno consegnato al primo cittadino il risultato della raccolta firme pensata per richiedere la copertura della zona da parte dell’auto medicalizzata che è andata avanti per diverse settimane, già a partire dall’annuncio della soppressione. In tutto i cittadini che hanno apposto la loro firma per riavere il servizio sono 712. "Nella speranza che la volontà espressa dai numerosi cittadini venga presa in considerazione dall’Azienda Sanitaria con il ripristino di questo importante servizio per la comunità – commentano il risultato i tre capigruppo –, si ringraziano tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa".