Mike, in città interventi in 8 minuti Ma 32 per arrivare a Santa Sofia

Come sta andando la medicina d’emergenza senza più la Mike 42, l’auto medicalizzata che aveva sede a Meldola? Per effetto della riorganizzazione dell’Ausl, il suo ultimo giorno è stato proprio un mese fa, il 31 dicembre. L’azienda sanitaria aveva sottoposto ai sindaci qualche dato, relativo alle prime due settimane del 2023, già il 20 gennaio (quella sera il sindaco di Meldola non fu soddisfatto e si dimise dell’ufficio di presidenza della conferenza socio-sanitaria romagnola). Ora il monitoraggio viene esteso al 29 gennaio. I tempi d’intervento si sono allungati e la mole di lavoro per l’unica Mike rimasta a Forlì è cresciuta, sì, ma in maniera contenuta. Del resto, vanno ancora applicati alcuni correttivi per ora solo annunciati. La Mike 3 parte dall’ospedale di Vecchiazzano: è intervenuta 173 volte in 29 giorni, quasi 6 volte al giorno. La media, nel 2022 quando ancora c’era in supporto la Mike 42, era di circa 5 volte. "Ancora troppo presto per valutare questi dati, è un periodo ancora troppo breve", sussurra uno dei 15 sindaci che hanno firmato la protesta per il taglio. Ovviamente 118 casi su 173 erano codici rossi, ovvero la massima gravità, tanto che – appunto – ai sanitari del 118 doveva...