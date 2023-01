Mike, quelle corse da redistribuire: ora è un problema anche per Forlì

Il taglio della Mike 42 è scattato il 1° gennaio. Sono seguiti – invano – venti giorni di polemiche, tutti contro tutti. Venerdì è stato il giorno della conferma: l’Ausl non torna indietro. Questione di soldi? No, di medici: non ce ne sono, ne servirebbero 51 e gli specialisti sono appena 37. L’azienda, per quanto riguarda il Pronto soccorso (materia simile) ha tentato invano di assumere, di aprire concorsi: il problema è generale, non ci sono abbastanza camici bianchi. Ma è difficile farsene una ragione quando, da inizio anno, a mancare è proprio il professionista che raggiunge in auto il luogo di un incidente stradale o di un malore, affiancando così i sanitari del 118: questo era il ruolo della Mike 42 di stanza a Meldola.

Da ieri – anzi, il ragionamento è iniziato già venerdì – il tema è diventato come riorganizzare il servizio. Dal 1° gennaio manca un servizio che – stando ai numeri forniti dalla stessa Ausl ai sindaci – ha assistito 508 pazienti in situazione d’emergenza. Di questi, 145 venivano soccorsi a Forlì città. E allora è qui il punto: l’unica auto medicalizzata superstite, la numero 3 di stanza a Forlì, dovrà assorbire il lavoro extra. Sarà più impegnata in città. E di riflesso come potrà raggiungere le località più remote dell’Appennino? La Mike 42 assisteva quasi 200 volte l’anno i cittadini della vallata del Bidente: ovviamente Meldola (124), ma anche Civitella (26), Santa Sofia (20) e Galeata (13). E attenzione, perché non si può dire che prima il medico di stanza a Vecchiazzano non si curasse dei bidentini: nel 2022 è stato 46 volte a Meldola, 15 a Civitella, 8 a Santa Sofia e 5 a Galeata. Questo dà la misura di un carico di lavoro che va ad aggiungersi. Non solo: dalla parte opposta, all’estremo occidente della provincia, andrà servita anche la vallata del Tramazzo che, di fatto, non era competenza delle Mike forlivesi (appena 2 servizi a Tredozio). Invece ora un caso analogo a quello dell’auto numero 42 tocca ai modiglianesi e ai tredoziesi perché il taglio tocca anche il mezzo di servizio di stanza a Cotignola.

Già venerdì si parlava di adeguare il servizio. Per esempio, spostando più frequentemente l’auto medicalizzata di Cesena città, intanto sulle zone limitrofe (141 gli interventi delle Mike forlivesi a Forlimpopoli, 99 a Bertinoro) e in parte, probabilmente, anche nei quartieri a est del capoluogo. Il manager dell’Ausl Tiziano Carradori ha assicurato che, anche col taglio, in Romagna abbiamo un mezzo ogni 21mila residenti, molto meglio della media regionale (uno su 30mila): la situazione senza le Mike di Meldola e Modigliana peggiora il rapporto ‘solo’ di mille residenti (era uno su 20mila). Eppure, a ragionarci, sembra la più classica delle coperte corte.

Sono in molti a guardare l’operazione senza convinzione, anzi, quasi con sospetto. "Abbiamo chiesto di essere coinvolti in questa discussione", ha ribadito per esempio, ieri, la Cisl Romagna. Chiedendo "i necessari elementi di conoscenza, a partire da quelli che hanno determinato la scelta e che descrivono i benefici attesi, fino a quelli sul primo monitoraggio forniti ieri dall’azienda sanitaria". Conclusione: "Resta infine per noi scontata la necessità di continuare l’osservazione con un coerente flusso informativo". Insomma, occhio ai numeri. Che non è detto che tornino. E corrispondono ad altrettante vite.

Marco Bilancioni