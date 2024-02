Milandri tris: "Giusto riprovarci. Penso ai giovani e alla frazioni"

Claudio Milandri, 59 anni, veterinario, direttore unità operativa Igiene degli alimenti di origine animale dell’Ausl Romagna, è sindaco di Civitella dal 2014. Dieci anni fa con la sua lista civica ‘Progetto Comune’ vinse, infatti, nettamente la sfida elettorale, ponendo fine al travaglio della legislatura precedente infarcita di guerre intestine all’interno del PD che avevano portato anche al commissariamento del comune. La sua formazione composta da esponenti civici ha governato il paese senza scossoni.

Sindaco ha sciolto ogni dubbio su una sua eventuale ricandidatura?

"Si, ho deciso di ripresentarmi e di chiedere ai cittadini di darmi di nuovo la fiducia per terminare il lavoro iniziato"

I dubbi però sono stati tanti.

"Certo, dieci anni sono lunghi e faticosi per amministrare un comune di 130 km quadrati di territorio con più di 80 km di strade comunali messe veramente male, ma che non possiamo aggiustare per mancanza di soldi. E questo è solo un esempio".

Alla fine ha rotto gli indugi.

"I dubbi erano tanti, ma dopo essermi consultato in famiglia e viste le continue richieste di tanti amici e cittadini, ho fatto questa scelta nonostante gli ultimi cinque anni siano stati estremamente faticosi e caratterizzati dalla gestione del Covid, poi dalla crisi sociale ed economica indotta dalle guerre che ha colpito gli strati più deboli della popolazione fino all’alluvione e al post alluvione. E’ giusto riprovarci per completare il lavoro iniziato e per non deludere chi mi ha sostenuto in questi ultimi 10 anni".

Se sarà rieletto, quali saranno le priorità della sua squadra?

"In primo luogo sto pensando ad una squadra che racchiuda al suo interno persone che hanno già esperienza amministrativa con l’innesto di forze nuove. La priorità resta quella di spendere per bene le risorse assegnateci dalla struttura commissariale, circa 29 milioni per riparare i danni dell’alluvione dopo che siamo intervenuti con oltre 550mila euro per la somma urgenza. Ora il compito per quanto ci riguarda direttamente come Comune è finire entro il 2024 i lavori dei 16 cantieri assegnateci. Al resto ci penserà la struttura commissariale del generale Figliuolo che spero concluda il tutto entro il 2025".

Non solo progetti post alluvione.

"Certo, ma è necessario che gli enti delegati intervengano al più presto sul fiume Bidente per ripulire l’alveo ingombro in alcuni tratti da quantità di legname ed anche sul torrente Voltre. Tra le priorità la riapertura dello storico Teatro Golfarelli, la messa in sicurezza dei locali del palazzo comitale del Castello di Cusercoli per farlo diventare un luogo espositivo da gestire insieme alla Pro loco. Ed ancora interventi di manutenzione straordinaria nel cinema di Civitella e nella sala polivalente di Cusercoli, senza dimenticare gli appalti, grazie ai fondi dei bandi regionali di rigenerazione urbana, delle pensiline e dell’ex macello di Civitella".

Tra gli obiettivi raggiunti, cosa ci segnala?

"La sistemazione idraulica del fosso Calcara con la messa in sicurezza dell’abitato di Cusercoli e la nascita della prima comunità energetica".

Nel suo programma di legislatura cosa vorrebbe inserire?

"Politiche specifiche a favore dei giovani e maggiore attenzione alle 11 frazioni del comune".

Le forze politiche l’appoggeranno?

"Io mi metto a disposizione con la stessa formula e confido nel loro rinnovato sostegno".