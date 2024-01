Milandri verso il terzo mandato. Anche il Pd punta a sostenerlo

Civitella, il sindaco Claudio Milandri non esclude più di puntare al terzo mandato. Niente di ufficiale ma i segnali sembrano andare in questa direzione. Milandri guida il comune bidentino dal 2014, dopo la breve parentesi commissariale del 2013 nata dalle dimissioni dell’allora sindaco Pierangelo Bergamaschi, causate dalle fratture all’interno della maggioranza di centrosinistra che lo aveva eletto nel 2009. Il patto tra centrodestra e centrosinistra in quel frangente, grazie all’accordo tra Giovanni Felice e Luca Bartolini, benedetto dai dirigenti provinciali, fu quello di puntare proprio su Milandri. Il veterinario dirigente Ausl diede vita alla lista civica trasversale ‘Progetto Comune’ che, senza scossoni, ha retto il paese sino ad oggi stravincendo anche alle comunali del 2019 con oltre l’86% dei voti. Civitella è un comune di 130 km quadrati di territorio di alta collina con più di 80 km di strade comunali che insistono su terreni calanchivi, soggetti a frane ed erosioni, 11 frazioni tra i quali un centro come Cusercoli. Il comune non può contare su entrate extra come la vicina Santa Sofia e sempre insufficienti sono stati i finanziamenti per la viabilità, le infrastrutture e per i progetti iniziati – teatro Golfarelli e castello di Cusercoli su tutti – e soprattutto per consentire la permanenza dei cittadini nel territorio, incentivare la presenza di giovani e favorire l’arrivo di nuovi cittadini attirati dalla qualità di vita. Se l’ipotesi terzo mandato sarà ufficializzata a breve questa volta Milandri, in caso di vittoria, potrà contare su circa 29 milioni per mettere in sicurezza 35 infrastrutture danneggiate, sulle risorse del Pnnr (pensiline via Costa ed ex macello),oltre all’efficientamento energetico delle palazzine Acer e i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del castello di Civitella e del canale dei Mulini con risorse regionali. Anche il Pd ormai punta decisamente ad una riconferma di Milandri e dovrebbe essere proprio la segretaria territoriale Gessica Allegni, dopo l’incontro con gli iscritti che si terrà oggi al Social Club di Cusercoli alle 20,30, a dare il via libera.

Stessa situazione tra le file del centrodestra guidato da Bartolini che, nonostante Civitella abbia svoltato decisamente a destra nelle ultime tornate elettorali, (europee 2019: Lega al 47,10% e Pd al 26,19%; regionali 2020: Borgonzoni 53,35% e Bonaccini 43,53%; politiche 2022 FdI 32,8% e Pd 25,2% con il centrodestra al 51,30), si riconosce nell’operato di Milandri e della sua squadra. Una seconda lista ovviamente sarà presente, ma al momento i contorni non sono chiari. Dopo le poco incisive battaglie delle minoranze, se si esclude l’impegno di alcuni esponenti, negli ultimi 10 anni in consiglio comunale e nel paese, non si esclude il ritorno di esponenti politici di lungo corso targati centrosinistra in forte disaccordo con Milandri e la sua lista civica.