Mille forme di solidarietà. Soldi grazie a social e cene

La solidarietà dopo la drammatica alluvione di maggio scorso non sembra volersi fermare. Ne è un esempio la serata di venerdì scorso a Bertinoro, organizzata dall’associazione di promozione sociale ‘Un’Altra Storia’ alla Tenuta Bagni De Consoli, che ha avuto come obiettivi quelli di consegnare delle donazioni raccolte per gli alluvionati e raccogliere ulteriori fondi per finanziare progetti volti alla sensibilizzazione dei più giovani.

La campagna ‘Storie di Romagna’, iniziata lo scorso giugno, è stata il frutto della collaborazione tra l’associazione e gli Unfluencer, che hanno raccontato le vicende di persone alluvionate attraverso i loro canali social. I protagonisti delle storie documentate a Forlì erano presenti alla serata per ricevere la donazione, che ammonta complessivamente a 17.390 euro, suddivisa equamente tra le 19 famiglie, attività e persone che sono state ascoltate.

Domenica si è svolta la seconda ‘Serata Spalata!’ al ristorante ‘Al Vecchio Convento’ a Portico, che ha consentito di raccogliere 3.600 euro. L’associazione Verde Olmo verserà una parte del ricavato in favore della trattoria di Montepaolo, chiusa da maggio scorso a causa delle frane, e per l’acquisto di blocchetti di buoni pasto dal Comune per aiutare le famiglie del paese con difficoltà economiche. Inoltre, verrà anche sostenuta la piccola mensa all’interno della scuola elementare e la cantina Ballardini di Forlì danneggiata dall’alluvione: veniva da loro il vino per la serata.

Una donazione da 15mila euro è arrivata nei giorni scorsi da Cisl Scuola nazionale, che presso la sede di Faenza ha consegnato la somma in favore di alcune famiglie che sono state gravemente colpite. La raccolta fondi è stata possibile grazie alla solidarietà delle strutture Cisl Scuola d’Italia, che hanno così contribuito alla ripresa e al sostegno.

Intanto, il Comune ha informato nei giorni scorsi che l’importante contributo dell’azienda Ppg Architectural Coatings Italy di Novara ha reso possibile la riapertura del centro di distribuzione per alluvionati in via Punta di Ferro, presso il Palafiera (ingresso porta D). Fondamentale anche l’aiuto del gruppo Alpini di Dormelletto, che ha trasportato la merce messa a disposizione: il centro rimarrà aperto da lunedì a venerdì prossimi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, per fornire di materiali vernicianti per interni ed esterni agli alluvionati.