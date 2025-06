’Mille Miglia’ forlivese: domani il passaggio

Domani mattina dalle 8 Forlì vedrà il passaggio della mitica corsa automobilistica ‘Mille Miglia’: la gara farà tappa in piazza Saffi (dove l’amministrazione conta di poter ospitare in futuro una tappa ufficiale del giro) per il tradizionale timbro degli equipaggi per poi prendere Largo de Calboli, via Giorgio Regnoli, via Emilia e via Campo di Marte, e lasciare la città in direzione Pratovecchio-Stia verso Roma. Ben 78 delle vetture in gara saranno auto storiche che hanno partecipato alla competizione dal 1927 al 1957, mentre le altre sono del dopoguerra.

Il forlivese Vittorio Valbonesi, grazie a una rete di relazioni personali con gli organizzatori e alla sua passione, ha contribuito intanto al ritorno della prestigiosa competizione nella nostra città, presentando il progetto al Comune e alle istituzioni locali, che lo hanno accolto con entusiasmo. Lo stesso Valbonesi, durante il passaggio delle auto e degli equipaggi, intrattiene gli spettatori con aneddoti interessanti e curiosità sulla suggestiva kermesse, nata nel 1927 e vicina a compiere i 100 anni di vita, tra velocità, tradizione e paesaggi mozzafiato.