Mille Miglia show. La corsa dei sogni passa in piazza Saffi

"Contiamo di ospitare in futuro a Forlì l’arrivo di una tappa della Mille Miglia, anche perché piazza Saffi con i suoi 12mila metri quadrati di spazio si presta ad una gara del genere ".

L’assessore allo Sport Kevin Bravi si sbilancia durante la presentazione degli eventi legati al passaggio della mitica corsa automobilistica che transiterà da Forlì venerdì 20 giugno. Saranno 417 gli equipaggi dell’edizione 2025, provenienti da 29 nazioni, con l’Italia al primo posto, seguita da Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti. Fra i volti noti gli chef Joe Bastianich e Carlo Cracco: l’uno al volante di una Porsche 356 1000 Speedster del 1954, l’altro come navigatore su una Bugatti T 40 del 1927.

Si parte mercoledì 18 giugno con una serata animata dalle associazioni automobilistiche del territorio che esporranno le loro vetture e moto d’epoca. La sera di giovedì 19 arriveranno invece le 120 auto del ’Ferrari Tribute 1000 Miglia’, che anticiperanno quelle storiche, chiudendo la terza tappa proprio a Forlì. L’ingresso in città è alle 19, con l’arrivo in piazza Saffi, dove potranno essere ammirate dagli appassionati. "Sarà presente anche uno stand della polizia locale – ricorda il vice comandante Andrea Gualtieri – che informerà sugli effetti dell’alcol alla guida, con la possibilità di sottoporsi all’etilometro e, grazie ad appositi occhiali, simulare le condizioni di una persona in stato d’ebbrezza".

"Una tre giorni all’insegna dei motori – spiega l’assessore Kevin Bravi – con un importante ritorno a livello turistico, grazie alle 240 persone degli equipaggi e gli staff al seguito". Venerdì 20 giugno toccherà alle auto della Mille Miglia che transiteranno da Forlì intorno alle 6.45 per circa tre ore: dopo il timbro in piazza Saffi, prenderanno Largo Calboli, via Giorgio Regnoli, via Emilia e via Campo di Marte per poi lasciare Forlì in direzione Pratovecchio-Stia verso Roma. "Questa gara è una sorta ’museo viaggiante’ – afferma Beatrice Saottini, presidente della Mille Miglia –. Ben 78 delle vetture in gara saranno auto storiche che hanno partecipato alla competizione dal 1927 al 1957". La corsa partirà da Brescia martedì 17 giugno per arrivare a San Lazzaro di Savena; la seconda arriverà a Roma, passando per la Toscana; poi il ritorno al Nord, con la penultima tappa che toccherà Forlì, prima del traguardo finale di Brescia.

Gianni Bonali