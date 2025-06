Mille Miglia, tributo alla Ferrari. Dalla Daytona alla Cabriolet

Un parco chiuso da mille e una notte si è parato agli occhi di chi giovedì sera ha transitato nel cuore di Castrocaro. Decine di fiammanti Ferrari di ogni epoca e cilindrata punteggiavano in maniera simmetrica quanto spettacolare piazza Mazzini, il parco del Grand Hotel e della Lucia Magnani Health Clinic. Il tempio del benessere e dell’eccellenza, dove natura, architettura e ospitalità convivono in perfetta armonia, ha fatto da cornice all’esposizione delle fuoriserie del Cavallino rampante, di passaggio in Romagna in occasione della Mille Miglia Ferrari Tribute.

A catturare le maggiori attenzioni, modelli storici ma anche hypercar moderne del mito italiano si quattro ruote. Espressione sognanti al cospetto della Ferrari 365 GTB/4 Daytona del 1971 – celebre per le sue prestazioni e per il ruolo nella 24 Ore di Le Mans – e la Ferrari 250 GT Cabriolet seconda serie del 1961, simbolo dell’eleganza italiana negli anni d’oro del boom economico.

A queste si è affiancata la potentissima Daytona SP3, nuova icona ispirata ai prototipi da gara degli anni Sessanta, prodotta in tiratura limitata e già oggetto di culto. La presenza della Mille Miglia in terra termale non è stata casuale; si tratta infatti del frutto di un progetto preciso di Lucia Magnani, ad e fondatore del metodo scientifico Long Life Formula: fare di Castrocaro molto più di una località termale ovvero "un luogo che interpreta l’identità italiana più autentica, capace di attrarre eventi di respiro globale e di offrire un’esperienza dove tutto – dal cibo all’ospitalità, dal paesaggio all’arte – parla la lingua del gusto, della bellezza e della cura di sé".

f.m.