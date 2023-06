Mille Miglia, un errore Lo scrittore Pecora: "Affronto insopportabile"

Carmelo Pecora, ex poliziotto e ora scrittore, lei abita in viale Bologna, in una delle zone colpite dall’alluvione e interessate dal passaggio della Mille Miglia. Ha preso parte alla manifestazione di martedì sera?

"L’ho seguita dal balcone, ma non perché non ne condividessi le ragioni".

Quindi è d’accordo con i maifestanti?

"Sì. Noi non ce l’avevamo con le auto e con i piloti, ma con chi ha voluto che una manifestazione del genere passasse da un quartiere così devastato. C’era amarezza e voglia di mostrare la nostra realtà a chi passava inconsapevolmente da viale Bologna".

C’era chi fermava il traffico.

"Lo rallentavano attraversando lentamente sulle strisce pedonali. Qualcuno si fermava a parlare con i guidatori. Era comunque un modo per raccontare il nostro dramma. Poi le cose sono degenerate".

In che modo?

"Alcuni piloti si sono fermati ad ascoltare, ci saltavano, ci auguravano in bocca al lupo... ma molti altri non hanno fatto lo stesso, anzi: sgasavano, pur di passare imboccavano la strada contromano, alcuni si infilavano nella stazione di servizio accanto al McDonald’s alzando una nuvola di polvere. Immagina cosa vuol dire per noi quella nuvola di polvere?".

Cosa vuol dire?

"È una grave mancanza di rispetto. In questo mese, di fango ne abbiamo spalato a tonnellate. Poi quel fango è diventato polvere e ancora non possiamo tenere le finestre aperte. Quelle auto che sgommano nella polvere sono un affronto che non possiamo sopportare".

Con il proseguire della manifestazione i toni sono andati alzandosi. Come mai?

"Proprio perché gli atteggiamenti dei piloti sono stati poco concilianti. Uno di loro ha toccato con il muso della sua Ferrari la gamba di un manifestante. Ho anche il video che lo dimostra. A quel punto ci sono state delle offese verbali e qualcuno ha alzato la sua pala. È un gesto che condanno, ma che comunque si è fermato lì".

Nel mirino dei manifestanti c’era anche la riapertura della strada avvenuta appena pochi giorni prima del passaggio della Mille Miglia. Concorda?

"La via è stata chiusa a lungo, poi all’improvviso abbiamo visto intensificarsi le operazioni di pulitura, tra l’altro con enorme spreco d’acqua, al solo fine di far passare la parata. Questo dispiegamento di forze mentre tanti hanno ancora il fango in casa è stato pesante da sopportare".

C’è chi se l’è presa anche con l’opulenza delle auto, viste come uno smacco da chi ha perso il suo mezzo.

"Anch’io ho perso la mia auto e capisco il punto di vista. C’è chi dice che siamo invidiosi: non è invidia. Non è giusto, però, costringere persone che non hanno più un mezzo di trasporto, fosse anche una vecchia bici, a vedere passare auto da 100mila euro nella loro strada, devastata dall’alluvione. L’errore, ripeto, è di chi ha permesso tutto ciò".

Sofia Nardi