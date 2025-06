Mille Miglia, Valbonesi non è un organizzatore

Sottolineiamo alcune informazioni non veritiere apparse sulla cronaca forlivese di ieri, nell’articolo pubblicato a pagina 8 dal titolo ‘Mille Miglia forlivese: domani il passaggio’. Nella fattispecie, si fa riferimento al ruolo di Vittorio Valbonesi, che avrebbe contribuito al ritorno della prestigiosa competizione in città, presentando il progetto al Comune e alle istituzioni locali.

A riguardo, va evidenziato come la corsa sia il frutto di un interessamento diretto dell’assessorato allo sport del Comune di Forlì con gli organizzatori e che in nessun modo la stessa sia stata proposta e/o suggerita al Comune dal signor Valbonesi.

Non c’è stato, dunque, alcun impegno diretto da parte di Valbonesi nel far tornare la Mille Miglia in città, né alcun tipo di interlocuzione preventiva con gli uffici comunali e l’assessorato allo sport. Ogni riferimento agli aspetti organizzativi della competizione deve essere ricondotto esclusivamente al Comune di Forlì e all’Unità Sport.

Si conferma il ruolo di speaker di Vittorio Valbonesi durante il passaggio delle auto e degli equipaggi, ma nessun’altro tipo di interessamento o attività direttamente riconducibile all’evento.

Comune di Forlì