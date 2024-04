Milleluci, il countdown: riapre la storica sala

L’amministrazione comunale di Santa Sofia ormai prossima alla scadenza della legislatura, ha fatto il punto sulla stato dei lavori in corso tra cantieri in fase di conclusione e progetti in partenza. "Sono tante le opere pubbliche che saranno realizzate nel 2024 – precisa la giunta – frutto di un intenso lavoro progettuale e dell’impegno degli uffici comunali che proprio recentemente hanno visto l’ingresso di nuovo personale".

"Tra i cantieri in conclusione – spiega l’amministrazione – spicca sicuramente la riqualificazione della sala Milleluci, uno dei cantieri simbolo di questi ultimi anni, che nel mese di aprile tornerà nella disponibilità dei santasofiesi". L’ipotesi è quella di inaugurarla proprio il 25 Aprile con un grande pranzo popolare. Sempre ad aprile sarà presentato ufficialmente il progetto esecutivo ‘Dual fuel’ che riguarda l’ammodernamento della rete di illuminazione pubblica e degli impianti termici degli edifici comunali i cui lavori inizieranno nei prossimi mesi con l’assegnazione, a seguito di appalto pubblico, al Gruppo Hera. Sono inoltre in fase di appalto gli interventi per il Bike Park e la manutenzione straordinaria delle strade comunali. Fase conclusiva anche per il progetto di restauro e risanamento conservativo dell’ala nord del municipio ricompreso nel progetto di ‘rigenerazione urbana’ che andrà a riqualificare anche l’area delle ‘logge’ di via Nefetti, all’ingresso del paese.

Corposo il capitolo riguardante le risorse arrivate con il Pnnr nel bando ‘Attrattiva borghi’ che ha visto assegnare a Santa Sofia ben 1.600.000 euro per interventi materiali e immateriali nel capoluogo e nelle frazioni in parte già attuati e altri in fase di progettazione e realizzazione. "Dalla struttura commissariale sono stati inoltre assegnati a Santa Sofia 6 milioni – conclude la nota – per la messa in sicurezza del territorio e della viabilità colpita duramente dall’alluvione del maggio 2023. In questo caso è previsto il supporto di strutture esterne individuate dal commissario Figliuolo attraverso specifiche ordinanze". L’impegno maggiore andrà per la Sp4 del Bidente sulla frana di Pianetto. Figliuolo ha già messo a disposizione 2 milioni per la sua messa in sicurezza. La progettazione da parte del Servizio infrastrutture viarie della Provincia è già iniziato per un intervento conservativo a monte e a valle della carreggiata, ma tutti chiedono tempi rapidi e certi.

