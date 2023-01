’Milleluci’ verso il completamento

di Oscar Bandini

E’ stato approvato il progetto definitivo – esecutivo della sala Milleluci di Santa Sofia. Grazie al progetto ‘Vivere i borghi e vivere il fiume – 2021-23’, un programma di investimento per i territori montani e le aree interne promosso dalla Regione sono stati destinati 101.266 euro per il recupero e la valorizzazione della sala Milleluci da destinare a servizi pubblici con al centro attività artistiche, culturali ed educative.

Si tratta del secondo stralcio per rendere funzionale lo storico edificio sull’alveo del Bidente, che ha ripreso vita dopo l’inaugurazione nell’estate 2020. L’intervento è pari a 574mila euro (101 coperti dalla Regione) e 472mila euro con un mutuo acceso dal Comune di Santa Sofia con la Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Ivan Rinaldini in collaborazione con uno staff di tecnici: l’ingegnere Marco Francia, l’architetto Angelo Toschi e p.i. Valentina Versari.

"Il secondo e definitivo stralcio – precisa l’ingegnere Ivan Rinaldini – prevede i seguenti interventi: completamento dei rinforzi strutturali; salvaguardia e rasatura del solaio, ricostruzione della scala esterna nell’ingresso originale che conduce anche al percorso fluviale sul Bidente oltre alla installazione di ascensore per abbattimento delle barriere architettoniche. Poi è prevista la realizzazione di nuovo impianto termico – aggiunge – e di riscaldamento; di nuovo impianto elettrico; di ulteriori servizi igienici per il personale e la ristrutturazione dei locale annessi; la predisposizione zona bar; il rivestimento con lamiera microforata retroilluminanta su alcune porzioni dei prospetti insieme a finiture varie, pavimenti e tinteggiature interne ed esterne. Entro il 2023 i lavori che inizieranno tra pochi mesi dovrebbero essere completati". Dalla prossima primavera la Milleluci dovrà chiudere – temporaneamente – per consentire i lavori.

Soddisfatto il sindaco Daniele Valbonesi. "Questa è una rigenerazione non solo urbana, ma sociale e storica. Una struttura nata dalla volontà dei cittadini nei primi anni ‘50, tornerà ad essere totalmente disponibile. Mi immagino eventi ludici, ma anche convegni e cerimonie. La gestione dovrà rimanere pubblica magari attraverso l’associazionismo, come accade ora. La speranza è che le nuove generazioni vogliano ‘impossessarsene’".