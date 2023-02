‘M’illumino di meno’: biciclettata e apericena con ambientalisti e Fiab

Diverse oggi le adesioni di associazioni ed enti a ‘Mi illumino di meno’, la campagna nazionale lanciata da Rai Radio2 col programma Caterpillar per il risparmio energetico. In particolare, Parents e Fridays For Future Forlì con Fiab invitano a un doppio appuntamento: alle ore 18 ritrovo in piazza Saffi per una biciclettata dedicata alle ciclabili vecchie e nuove (ai partecipanti si chiede di indossare il giubbino rifrangente e munirsi di luci); alle 19.30, apericena e gioco a lume di candela al Gamesbond.