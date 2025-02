’M’illumino di meno’, ecco i progetti Bcc

La Bcc ravennate forlivese e imolese aderisce all’edizione 2025 di ’M’illumino di meno’, iniziativa promossa dalla trasmissione ’Caterpillar’ di Rai Radio2 per sensibilizzare al risparmio energetico e alla promozione di stili di vita sostenibili. ’La cooperazione non passa mai di moda’ è il titolo proposto per la campagna 2025, e rivolge l’attenzione alla moda, all’impatto ambientale del fast fashion e alle alternative di consumo che favoriscono il riuso e la valorizzazione degli abiti. La campagna è promossa congiuntamente da Federcasse insieme alle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi.

La banca propone dei laboratori di riciclo creativo aperti ai giovani soci e volontari, in collaborazione con il progetto di moda sostenibile e inclusione sociale Dress Again. I laboratori si svolgeranno giovedì 6 e 13 marzo dalle 18,15 alle 20, presso la Sala Bcc Città & Cultura di Faenza, Piazza della Libertà, 7. I giovani soci potranno così conoscere da vicino il progetto promosso dall’organizzazione faentina Farsi Prossimo, che oltre a ridurre lo spreco tessile donando una seconda vita ai capi d’abbigliamento, favorisce opportunità lavorative e formative a persone in situazioni di fragilità.

"Per la Bcc è importante veicolare la necessità di un cambio degli stili di vita, volto al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico e alla riduzione della produzione di rifiuti – sottolinea Giuseppe Gambi, presidente della Bcc ravennate forlivese e imolese (in foto) –. Ridurre gli sprechi passa anche da una cultura del riciclo, della trasformazione dei consumi, che può favorire anche, come testimonia l’esperienza di Dress Again, l’integrazione e l’accoglienza".

La banca si impegna, inoltre, fino a venerdì, a spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili e a condividere con i soci, clienti e collaboratori il decalogo ’La cooperazione non passa mai di moda! Dieci consigli (+1) per uno stile di vita sostenibile’.

La Bcc sarà inoltre protagonista con una testimonianza diretta nel webinar ’Di che Fibra sei?’, dedicato alla moda sostenibile, che sarà trasmesso domani alle 15,30 sul canale Youtube di Federcasse.