‘M’illumino di meno’, la Fumettoteca ospite a Caterpillar

Mercoledì scorso, a seguito dell’adesione alla manifestazione ‘M’illumino di Meno’, la Fumettoteca regionale Alessandro Callegati ‘Calle’ di Forlì ha partecipato in diretta a Caterpillar su Rai Radio2. Il direttore GianLuca Umiliacchi ha parlato dell’iniziativa ‘Prevenire meglio che curare’: dal 16 al 28 febbraio a coloro che si presenteranno in sede rispondendo correttamente alla domanda ‘Che cosa prevede il Punto 9 del Decalogo di M’illumino di Meno?’ verranno dati in omaggio albi a fumetti vari (info 339.3085390, [email protected]).