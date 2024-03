Milt Torino, vince Antonella Elleri con l’opera ’Street artist’

Si è aggiudicata il primo premio al concorso ‘Arte sul Po’, promosso da B.M. Srl al museo Miit (Museo Internazionale Italia Arte) di Torino, l’artista forlivese Antonella Elleri. A vincere è stata la sua opera ‘Street artist’, rimasta in mostra fino al 15 febbraio. Elleri aveva partecipato alla competizione con due opere, entrambe incentrate sull’arte da strada e ha ritratto con grande realismo due artisti da strada i cui colori vividissimi contrastano con i volti pallidi e segnati.

A colpire, in particolare, sono gli occhi sgranati dei due clown che incontrano quelli dell’osservatore in uno scambio di storie ed emozioni che, grazie alla magia dell’arte, diventa reciproco. Antonella Elleri ha cominciato a disegnare e dipingere quasi per caso, durante il lockdown, ma questa non è la prima soddisfazione che ottiene, infatti lo scorso anno, nello stesso concorso, si era posizionata nel terzo gradino del podio con il ritratto (questa volta in bianco e nero) dal titolo ‘Ragazza con il monocolo’. Elleri ha esposto le sue opere anche a Forlì, nel corso della kermesse Vernice Art Fair che si è tenuta in città fino al 17 marzo.