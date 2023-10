Minacce, danni e ricatti. Arrestato incubo del Ps

Un 40enne è stato arrestato dalla polizia, con ordine di custodia del giudice, con l’accusa di tentata estorsione a danno di medici ed infermieri del pronto soccorso dell’ospedale di Vecchiazzano e interruzione di pubblico servizio. Le indagini, coordinate dalla procura, sono state avviate dopo le richieste di assistenza provenienti dal personale sanitario dell’ospedale, che alla centrale operativa lamentava la presenza, quasi quotidiana "e ossessiva", di un uomo che si recava in ospedale senza alcune necessità di cura.

Dagli approfondimenti condotti dagli investigatori è emerso che l’uomo, "pluripregiudicato per reati predatori" precisa la polizia, avrebbe reiterato "comportamenti estorsivi nei confronti del personale sanitario al fine di obbligarli a somministrargli benzodiazepine, senza alcuna necessità terapeutica". Da maggio 2023, "si sono registrati oltre 60 accessi al pronto soccorso e in diverse circostanze sono intervenute le forze di polizia per contenere l’aggressività dell’uomo, e se il personale sanitario non lo assecondava, minacce a medici ed infermieri, anche con l’uso di bottiglie di vetro rotte, lamette e cocci di bottiglia, compreso il danneggiamento degli arredi".