Minacce di morte a un 11enne: arrestato

Un 28enne è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentata rapina. Lo stesso giovane è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata, porto di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

A lanciare per primo l’allarme alle forze dell’ordine è un passante, in via Anna Frank: secondo la segnalazione lo sconosciuto stava minacciando, coltello alla mano, alcune persone in strada. Poco dopo arriva l’allerta più inquietante: lo stesso individuo aveva da poco minacciato di morte, sempre col coltello, addirittura un ragazzino di 11 anni.

Quindi, altra segnalazione: un soggetto per ottenere sigarette e denaro stava minacciando alcuni studenti, utilizzando sempre un coltello. Il 28enne è stato alla fine individuato dai poliziotti della questura di corso Garibaldi e bloccato, vicino a una delle sue vittime e in possesso del coltello, nascosto nella tasca dei pantaloni.

In evidente stato di agitazione, il giovane ha opposto resistenza e con fatica gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo. Dopo la convalida, il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari.