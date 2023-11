Minaccia di morte i passanti, tra cui un bambino, armato di coltello: arrestato 28enne

Forlì, 8 novembre 2023 - Un giovane di 28 anni, armato di coltello, spaventava i passanti - tra cui un bambino di 11 anni - insultandoli e minacciandoli di morte. Alla fine è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina e denunciato a piede libero per minaccia aggravata, porto di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

Minacciava i passanti armato di coltello a Forlì: arrestato 28enne

E' successo nel primo pomeriggio del 30 ottobre: la polizia è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di un uomo armato di coltello in via Anna Frank e, subito dopo, in viale Risorgimento. In particolare, i poliziotti hanno accertato che in viale Risorgimento lo sconosciuto aveva poco prima insultato e minacciato di morte col coltello, un bambino di undici anni, senza apparente motivo. Poco dopo è arrivata un'altra segnalazione di un soggetto che, per ottenere sigarette e denaro, stava minacciando alcuni studenti, utilizzando sempre un coltello. Il rapinatore è stato alla fine individuato e bloccato, ancora vicino a una delle sue vittime e in possesso del coltello, nascosto nella tasca dei pantaloni. L'uomo, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza e con fatica gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo. L'arresto è stato poi convalidato dal giudice che, in attesa del processo, ha disposto per il 28enne gli arresti domiciliari.