Minaccia e tenta di pestare l’arbitro. Oltre alla squalifica scatta il Daspo

FORLIMPOPOLI (Forlì-Cesena)Un anno e mezzo senza pallone: non potrà né giocarlo né vederlo dal vivo. Questa la pena inflitta al calciatore Nicola Boccia, non solo dal giudice sportivo ma anche dal questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei. Alla squalifica fino al 30 giugno 2026 si è aggiunto infatti il Daspo fino al 30 settembre dell’anno prossimo.

Tutto è maturato dopo un’espulsione nel match di Terza Categoria di sabato 29 marzo tra il Torresavio e l’ArtusiAnna di Forlimpopoli, sul campo di San Vittore (Cesena). Sul risultato di 1-0 il direttore di gara, Luca Mainetti di Forlì, al 90’ estraeva il cartellino rosso verso il 33enne centrocampista ospite che, a quel punto, cercava in due riprese di aggredire l’arbitro. "Dopo essere stato ammonito – è la ricostruzione della Questura –, il giocatore ha assunto un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, che lo ha successivamente espulso. A quel punto ha aggredito l’arbitro, sferrandogli un pugno senza riuscire a colpirlo solo perché trattenuto a forza da alcuni compagni di squadra, per poi urlare insulti e minacce: ‘Ti aspetto fuori per pestarti a sangue, ti uccido’". A partita conclusa, afferma la polizia, "lo stesso giocatore ha atteso il direttore di gara all’uscita, nuovamente senza colpirlo, per l’intervento di alcuni addetti e di un dirigente, costretti anche a richiedere l’aiuto dei carabinieri".

A seguito di quanto accaduto, poi, l’Associazione Italiana Arbitri (Aia) di Forlì-Cesena aveva segnalato la vicenda alla Questura, quindi alla giustizia ordinaria. Per questo motivo, il questore Mastromattei ha emesso un provvedimento di Daspo di 18 mesi, allungando di fatto la lontananza dai campi di calcio: anzi, non potrà avvicinarsi a qualsiasi campo di qualsiasi sport fino all’autunno del prossimo anno. Secondo la Questura, "la dinamica dei fatti, caratterizzata da atteggiamenti aggressivi e minacciosi, testimonia un’indole violenta e prevaricatrice, suscettibile di trovare espressione non solo nel rettangolo di gioco ma anche sugli spalti di una manifestazione calcistica".

Per Nicola Boccia è la settima stagione con la società di Forlimpopoli. L’ArtusiAnna ha anche perso la partita per 3-0 a tavolino. Il nome della società è legato a Pellegrino Artusi, forlimpopolese e padre della cucina italiana, e ad Anna, moglie del presidente e allenatore Mauro Fantini, scomparsa qualche anno fa. "Il nostro tesserato – commenta Fantini – ha sicuramente sbagliato ma il direttore di gara ha calcato troppo la mano. Sarebbero state giuste, secondo me, 3 o 4 giornate di squalifica. Ora il calciatore ha intenzione di fare ricorso contro la lunga doppia squalifica".