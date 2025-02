Il ministro Giuli in visita a Forlì, dai mosaici del volo alla Ripa: cosa ha detto

Forlì, 22 febbraio 2025 – Il ministro alla cultura, Alessandro Giuli, ha visitato sabato mattina l'ex collegio aeronautico, ora sede di una scuola, in piazzale della Vittoria, per poi, dopo pranzo – cappelletti al ragù e vino rosso romagnolo: "molto graditi", dicono i commensali – effettuare un sopralluogo nell'ex convento della Ripa.

La visita all'ex collegio aeronautico e ai Mosaici del Volo

All'interno della scuola si trovano diversi mosaici dedicati al volo, opera che fu inaugurata nel '41 da Mussolini e che restituisce una storia del volo, da Icaro, dalle macchine volanti di Leonardo, ripercorrendo le pionieristiche imprese aviatorie dei secoli successivi per arrivare alle esperienze di volo in pace e in guerra risalenti al Ventennio fascista. L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di creare un museo vero e proprio, così da arricchire l'offerta culturale della città. Serve il via libera della Soprintendenza per intervenire e separare così fisicamente la scuola dal museo. "L'attenzione del ministero verso questo progetto la dimostra la mia presenza qui", ha dichiarato Giuli.

Per il complesso della Ripa il responsabile del dicastero della Cultura ha confermato l'investimento annunciato dal suo predecessore Sangiuliano per riqualificarlo e trasformarlo in archivio di Stato (Foto Frasca)

Giuli all'ex monastero della Ripa

Decisamente più complesso, anche dal punto di vista economico, il recupero dell'ex convento della Ripa. "Parliamo di un progetto, ed è una stima, da 50 milioni di euro", dice il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Poco meno di 13 sono già coperti da un finanziamento ministeriale, così da creare all'interno dell'edificio, che si trova tra le vie Giovine Italia e della Ripa, un polo archivistico (parte dei documenti dell'archivio comunale sono finiti sott'acqua durante l'alluvione di maggio 2023). A breve sarà pronta la documentazione per la progettazione. I restanti 37 milioni (ricordiamolo: si parla di stime) dovranno essere trovati e serviranno per creare spazi multimediali dedicati ad attività culturali e uno studentato da 150-170 posti (numeri, questi ultimi, forniti dal predecessore di Giuli, Gennaro Sangiuliano). "Dovrete presentare le vostre idee alle aziende per farle investire", il suggerimento del ministro, raccolto da Zattini e soci. "Sì agli investimenti privati, ma per attirarli bisogna che le persone vedano le gru al lavoro qui dentro", la risposta del primo cittadino, che ha fatto presente anche il progetto di recupero dell'ex zuccherificio Eridania.

Il sindaco si è detto "soddisfatto dell'esito della giornata. Dal ministro abbiamo ricevuto solo risposte positive". Il ministro è a Forlì per visitare la mostra 'Il ritratto dell'artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie", al Museo San Domenico fino al 29 giugno.

La visita al Museo San Domenico. Con il ministro anche il sindaco Zattini e il direttore Brunelli (fot Frasca)

Capitale della Cultura 2028: l’apertura a Forlì-Cesena

“Secondo le regole delle candidature per la Città Capitale della Cultura deve esserci una vincitrice, che però può collegarsi fin dal principio con il proprio progetto insieme con altre città. Quindi una è la città che vince, ma è il territorio che vince insieme a quella città e quindi non c'è da escludere alcun gemellaggio”, ha detto il ministro Giuli ai microfoni del TgR Emilia-Romagna a margine della sua visita, a proposito della proposta unitaria di Forlì e Cesena.