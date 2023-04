Minoia cambia strada dopo 63 anni Giù la serranda in corso Mazzini, riapre vicino all’Hotel della Città

di Sofia Nardi

Qualcuno avrà già notato i lavori nel grande negozio affacciato su corso della Repubblica, proprio accanto all’Hotel della Città. Qui, fino a non troppi mesi fa, insisteva un piccolo supermercato, poi chiuso definitivamente. Avrebbe potuto rimanere l’ennesimo spazio desolatamente vuoto, invece sta per arrivare la rivendita di articoli sportivi targata Sport Service: lo stesso marchio dell’esercizio già esistente a Forlimpopoli, del quale è socio anche Paolo Minoia. Sarà proprio quest’ultimo, una volta aperta l’attività, a spostarsi dietro al bancone di corso della Repubblica.

Questo comporta un altro significativo cambiamento per la città: chiuderà la storica rivendita ‘Minoia’ di corso Mazzini. "Sì, il negozio chiude – precisa lo stesso Minoia –, ma i clienti sapranno sempre dove trovarmi, anche se l’insegna sulla porta indicherà ‘Intersport – Sport Service’ e non più il mio cognome". Le ragioni della scelta? "Il locale era libero e bellissimo, oltre che molto ampio, infatti parliamo di 260 metri quadrati. Inizialmente so che anche quei locali si pensavano destinati alle attività dell’università, che vedrà presto l’apertura di uno studentato all’Hotel della Città, ma a quel punto sarebbe venuta meno una vetrina molto importante per corso della Repubblica. Alla fine si è deciso di lasciare il commercio come destinazione d’uso e siamo riusciti a cogliere al volo l’opportunità".

L’attività dovrebbe aprire in giugno. A quel punto si abbasseranno le saracinesche dello spazio in corso Mazzini: "Preciso, però, che io non ho mai avuto problemi con corso Mazzini e che le ragioni dell’apertura in corso della Repubblica non hanno niente a che vedere con la fama della strada in cui lavoro – sottolinea Minoia –. Io sono qui dal 1960 e da allora posso dire di non avere mai avuto problemi. Nonostante tante attività abbiano chiuso, anche le vendite vanno bene perché abbiamo una clientela fidelizzata che viene volentieri a fare acquisti".

La nuova collocazione in corso della Repubblica, però, è strategica, anche in considerazione degli importanti lavori finanziati grazie al Pnrr che, presto, ne cambieranno il volto: non solo sarà integralmente ristrutturato il palazzo del Merenda sede della biblioteca, che vedrà anche la realizzazione di un collegamento tra il Campus e corso della Repubblica, ma anche la realizzazione di una nuova pista ciclabile corredata da moderni arredi urbani, senza contare che è in cantiere un progetto anche per riqualificare la vicina galleria Vittoria. "È in corso di grande passaggio – conferma Minoia – che speriamo diventerà ancora più attrattivo grazie ai lavori. Ci piace anche l’idea di trovarci in piena zona universitaria, a due passi dal Campus e dal futuro studentato. Siamo sicuri che per noi sarà una bella avventura".