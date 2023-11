Minoranza all’attacco: "Consiglio, poche sedute e temi da trattare"

Si leva dai banchi dell’opposizione la denuncia di poco attivismo del consiglio comunale. Poche le sedute durante tutto il quinquennio e i temi all’ordine del giorno di ogni seduta. Caso emblematico quello della prossima seduta che vede all’ordine del giorno una sola delibera, relativa a una piccola variazione urbanistica. Sono le minoranze – Pd, Forlì e Co., Movimento 5 Stelle ed Europa Verde – anche se questa non ha un gruppo consiliare, a denunciare questa perdurante "lentezza dell’attività del Consiglio comunale, in alcuni periodi vera paralisi". Rivelano come siano state annullate improvvisamente sedute o "il prolungarsi delle vacanze estive dei consiglieri fino ad oltre due mesi". Poche sedute che "certificano - l’acutizzarsi della paralisi e mancanza di idee dell’amministrazione Zattini, che non può essere surrogata dal presenzialismo sui social o da qualche uscita per la stampa". Sottolineano anche la "paura del confronto e del dibattito pubblico", ricordando come il sindaco si sia "rifiutato in maniera sistematica di organizzare assemblee di dialogo, risposta e confronto con i cittadini nei quartieri alluvionati".

Matteo Bondi