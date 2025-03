Minori autistici, una guida per non sentirsi soli

Nasce in città una nuova associazione, ‘La Rosa dei Venti’, dedicata al sostegno dei minori con disabilità e delle loro famiglie, con un’attenzione particolare all’autismo. Il progetto è frutto dell’impegno di Luigi Petriccione (presidente), e Ida Gagliardi (vicepresidente).

Grazie alla collaborazione con Daniela Mazzotta e Mirko Vignoli, si è sviluppata una rete di lavoro con l’obiettivo di rispondere ai reali bisogni educativi dei bambini. L’associazione offre supporto psicologico, pratico ed emotivo, grazie a una serie di servizi mirati a garantire diritti e opportunità per i più piccoli. "La nostra missione – spiegano i responsabili in una nota – è diventare un punto di riferimento per tutte le famiglie che affrontano la disabilità. Vogliamo accompagnare i più fragili lungo un percorso che ne valorizzi le potenzialità, supportando anche concretamente i genitori".

Il nome scelto, ‘La Rosa dei Venti’, s’ispira al simbolo universale di orientamento e rappresenta la volontà di offrire una guida nelle difficoltà quotidiane. Ogni direzione indica una nuova possibilità di crescita, con l’obiettivo di costruire un futuro più inclusivo. "Vogliamo che nessuna famiglia si senta mai più sola", sottolinea la vicepresidente.

Il principio che guida ‘La Rosa dei Venti’ è che "insieme tutto è realizzabile". Per questo, l’associazione si pone tra gli obiettivi l’organizzazione di attività sportive, culturali e laboratori creativi, che favoriscono la socializzazione e il benessere psicofisico. "Ora il nostro intento – prosegue la nota – è costruire sinergie con altre realtà locali, per rispondere in modo ancora più efficace alle necessità del territorio".

Per informazioni: associazione.larosadeiventi2024@gmail.com.