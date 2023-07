Minutillo: "Adesso si convochi una commissione comunale"

"A distanza di quasi due mesi dal catastrofico evento alluvionale, è giunto il momento di riflettere sulle responsabilità di chi doveva prevedere e prevenire il rischio idrogeologico, difendere il suolo e garantire realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche compensative alla massiccia cementificazione che ha caratterizzato lo sviluppo urbanistico non solo del nostro territorio, ma di tutta la regione. Le Procure hanno aperto fascicoli sulle responsabilità civili e penali del disastro. Noi ci accontentiamo di conoscere eventuali responsabilità gestionali e politiche": a dirlo in una nota è Davide Minutillo, capogruppo comunale di Centrodestra per Forlì, coi colleghi Francesco Lasaponara e Marinella Portolani.

"La nostra proposta – aggiunge Minutillo – è convocare in un’apposita commissione comunale monotematica i funzionari del Consorzio di Bonifica, dell’Autorità di bacino e della Regione. Ovvero i tre soggetti istituzionali che hanno in capo le competenze delle reti di bonifica e idrografiche, dei percorsi idrici naturali, dei bacini scolanti e dei canali artificiali. In commissione chiederemo ai responsabili di tali enti preposti se le azioni di manutenzione siano state eseguite regolarmente e chiederemo perché non siano state realizzate in Romagna le necessarie ‘casse di espansione’".