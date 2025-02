Minutillo contro il vescovo Corazza: "Offese alla Madonna del Fuoco"

L’avvocato Francesco Minutillo si scaglia contro il vescovo di Forlì, Livio Corazza. E corre in tribunale a presentare un esposto. Motivo? Il vescovo, nell’ottica di Minutillo, avrebbe commesso vilipendio della Madonna del Fuoco (nonché dell’intera religione cattolica), durante la messa del 4 febbraio, giorno in cui si celebra la patrona di Forlì.

Minutillo cita, in una nota da lui stesso griffata e inoltrata a cascata a tutti i media, gli articoli 403 e 404 del codice penale. Ossia, due capitoli sostanzialmente gemelli che afferiscono alle ’offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone’.

Al centro dell’esposto di Minutillo – legale forlivese che da tempo porta avanti una strenua difesa in aula e fuori dell’aula per i diritti dei fascisti, che è pure il titolo di un suo libro uscito l’anno scorso – svetta "Il documento di Abu Dhabi sulla Fratellanza Umana, firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib nel 2019, che monsignor Corazza, nel corso della sua omelia, ha esaltato come ’felice e provvidenziale’, accostandolo alla devozione mariana per la Madonna del Fuoco". La giustapposizione di Corazza, per l’avvocato forlivese – che di recente ha incassato un diluvio di assoluzioni per assistiti coinvolti negli abbondanti casi passati dei saluti romani dei raduni nostalgici, depenalizzati di fatto dalla Cassazione un anno fa – avrebbe arrecato "una grave offesa non solo alla Madonna del Fuoco, ma all’intera fede cattolica".

"La Madonna del Fuoco ci aiuti a spegnere le fiamme della divisione... solo così potremo guardare senza vergognarci il quadro della Madonna del Fuoco": così ha parlato Corazza. Per Minutillo il passaggio è inaccettabile: "Il vescovo insinua che, senza accettare la visione sincretista della Fratellanza Universale, i fedeli non sarebbero degni di guardare l’icona della Madonna del Fuoco. Questa omelia confonde i fedeli e nega la verità della nostra Fede". E per il vescovo scatta l’esposto.