Misericordia: 130mila km di solidarietà

Una festa riuscita quella di domenica scorsa organizzata dalla Fraternita Misericordia di Galeata intitolato a don Giulio Facibeni ’il genio della carità’ per festeggiare i 50 anni di attività. Tanta gente, amici, volontari, rappresentanti di associazioni famigliari accorsi nell’area feste di via G. Castellucci oltre alla presenza del sindaco Francesca Pondini, di Israel de Vito presidente della Federazione delle Misericordie dell’Emilia Romagna e di monsignor Franco Agostinelli, vescovo emerito di Prato e correttore nazionale della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.

"Siamo nati nel 1973 nel solco delle Misericordie nazionali di ispirazione cristiana – commenta il governatore Roberto Giannetti – grazie all’attivismo di don Carlo Fabretti e dei cinque fondatori tra i quali Antenore Venturi ancora prodigo di consigli. Ora siamo una ventina di volontari e 4 dipendenti. Il consiglio è composto oltre dal sottoscritto, da Ettore Zannotti, Roberto Pagani (vice governatore e responsabile protezione civile), Franco Galeotti di S. Sofia e Roberto Severi – precisa – e abbiamo ricevuto diversi encomi nel passato recente dell’Ausl per l’impegno evidenziato durante l’evacuazione degli ammalati all’ospedale Nefetti di S. Sofia in occasione del terremoto e in altre situazioni di rischio verificatasi nell’alto Bidente, come la frana di Corniolo nel 2010, l’emergenza neve nel 2012 oltre ad attestazioni per i nostri interventi di protezione civile recenti dopo l’alluvione e l’apprezzamento dei privati, delle Pro loco, di varie associazioni e dei vari enti". La Misericordia di Galeata ha svolto complessivamente lo scorso anno 603 servizi rivolti ad aziende e privati e 129.762 sono stati i km percorsi.

Dal 1° gennaio al 31 agosto di quest’anno i servizi presso strutture socio-sanitarie in particolare ammontano a 328 con 53.153 km percorsi. Numeri importanti alla luce anche della presenza richiesta durante celebrazioni, manifestazioni sportive e ricreative con grande afflusso di pubblico. All’interno della Misericordia funziona anche un gruppo di Protezione civile che ha al suo attivo interventi in territori in difficoltà dopo la guerra come la Slovenia e la Croazia o terremotati come il Belice, il Friuli, l’Irpinia, l’Abruzzo, fino a quelli più recenti.

"E’ giusto pretendere una sempre maggiore professionalità da parte degli operatori attraverso corsi di aggiornamento specifici – conclude il governatore Giannetti – senza mai dimenticarsi che parliamo di volontari che tali debbono restare almeno per quanto concerne le Misericordie, altrimenti ci snaturiamo e perdiamo la nostra identità". Per informazioni e iscrizioni 348.4772492 e [email protected].

Oscar Bandini