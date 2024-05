Misericordia, auguri a Girani. I 90 anni del governatore

"Attualmente i soci della Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe sono 115, di cui 80 volontari attivi, impegnati nei trasporti sanitari e sociali con le nostre auto oppure nei lavori di ufficio". Con questi numeri, il governatore della benemerita associazione di volontariato, Gilberto Girani, ha aperto l’assemblea annuale presso la sala Don Pippo di via Cerchia 101. Racconta Alberto Manni, governatore fino ad un anno fa: "La scelta nel 2019 di costituire un’unica Associazione nella Confraternita di Misericordia di Forlì (fondata nel 2010) e San Benedetto in Alpe (1973) si è dimostrata utile e funzionale per tutti e due i territori. Si constata una crescita positiva sia per l’aspetto delle motivazioni ideali che per la formazione professionale dei volontari".

È stato tracciato anche un bilancio dei numerosi interventi durante l’alluvione di maggio 2023 e l’incontro il 30 maggio scorso fra il governatore Gilberto Girani e i volontari col presidente nazionale delle Misericordie, Domenico Giani, in visita alla Romagna alluvionata. Al termine dell’incontro, è stato festeggiato il governatore Girani per il suo novantesimo compleanno. Come ricordo gli è stato consegnato una cornice con una pergamena, dove sono riassunti i sentimenti di gioia e gratitudine dei confratelli e consorelle . Il governatore è stato ringraziato per il suo grande impegno alla guida dell’associazione a 90 anni. Commenta a questo proposito il predecessore Manni: "Nel 2010 Girani ha incontrato il movimento delle Misericordie ed è stato cofondatore della Misericordia di Forlì e poi socio attivo e membro del Magistrato della Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe. Il 5 febbraio 2023 nell’assemblea per il rinnovo delle cariche è stato scelto come governatore ed ha accettato con esemplare e vero spirito di servizio, scegliendo il volontariato per continuare il suo lungo proficuo cammino con un impegno costante e generosa disponibilità verso gli altri nella sua parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel suo quartiere di Bussecchio, nella sua città". Osserva ancora Manni rivolto direttamente al successore: "Grazie per il tuo cuore generoso che non invecchia mai e per l’esempio che continui a dare a ciascuno di noi". E conclude col motto delle Misericordie: "Che Dio te ne renda merito".

Quinto Cappelli