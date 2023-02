Misericordia, Girani è il nuovo governatore

Il pensionato forlivese Gilberto Girani è il nuovo governatore della Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe. Succede ad Alberto Manni, che ha retto l’associazione negli ultimi 13 anni ovvero dalla sua fondazione a Forlì, quando fu dedicata a don Carlo Zaccaro, il prete fiorentino assistente di Giorgio La Pira all’università e allievo di don Giulio Facibeni di Galeata, fondatore dell’Opera Madonnina del Grappa a Firenze. Il nuovo governatore è stato nominato dal consiglio direttivo, in seguito alle elezioni dei soci, svoltesi domenica scorsa a Forlì e a San Benedetto in Alpe.

Oltre al presidente-governatore Girani, fanno parte del consiglio direttivo i due vice, l’ingegnere Luca Tassinari di Forlì e l’insegnante d’inglese Claudia Parrucci di San Benedetto, l’amministratore Cristina Baldini e Claudio Benericetti, Francesca Briccolani, Franco Catani, Roberto Gregorio, Angela Mercuriali, Leonardo Piani, Ivo Pieri. Il medico Francesco Milanesi è il direttore sanitario, mentre don Carlo Guardigli il correttore spirituale e Giovanni Bussi il segretario. Commenta il neogovernatore: "Sono contento perché si è recato a votare oltre il 50% dei 124 soci. Ma abbiamo bisogno di volontari per svolgere i numerosi servizi a favore di chi chiede aiuto. Rivolgo quindi un appello a nuovi volontari, specialmente autisti. Ma anche a chi potesse mettere a disposizione anche solo alcune ore qualche giorno la settimana. I requisiti sono semplici: avere possibilmente la patente B, buona volontà e un po’ di tempo".

I numeri dell’attività svolta dalla Misericordia nel 2022 parlano chiaro: oltre 3.000 viaggi per trasporti sociali di persone disabili, anziane e in difficoltà (570 in più rispetto al 2021), 48.000 i km percorsi. "E le richieste – sottolinea il nuovo governatore – sono in forte aumento. Di qui l’appello ai volontari, perché, secondo il detto evangelico, la messe è molta, gli operai sono pochi". In totale la Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe è dotata di 2 ambulanze che svolgono servizio in convenzione con l’Ausl, una a Forlì presso l’ospedale "per i trasferimenti" e una a San Benedetto nei weekend e festivi, con infermiere al posto fisso, un’auto fissa a Portico per i servizi sociali e a Forlì 3 mezzi dotati di pedana per trasportare persone disabili in carrozzina, cui si devono aggiungere 3 sedie motorizzate per salire e scendere le scale negli appartamenti sprovvisti di ascensore.

Quinto Cappelli