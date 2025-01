Misericordia, il bilancio di fine anno del gruppo socio-culturale

Nell’ambito delle manifestazioni natalizie in piazza Garibaldi a Rocca San Casciano, questa sera a partire dalle ore 19, è in programma la ‘Zena de Zoc ad Nadel’, a cura del Gruppo socio-culturale della Misericordia.

Il menù della cena, al prezzo unico di 10 euro, e con servizio al tavolo, prevede: polenta al ragù, vino e acqua, panettone e pandoro, vin brulé.

Il Gruppo socio-culturale è un’associazione di volontariato, in pratica il braccio destro della Misericordia, cui aderiscono attualmente 174 soci, in gran parte pensionati, con un contributo annuo e volontario di 10 euro per affrontare le spese di un’auto di servizio e di gestione di una sede propria.

Facendo un bilancio provvisorio delle attività svolte nel 2024, racconta il presidente del Gruppo, Attilio Turchi: "Con la nostra automobile, nell’anno appena concluso, i nostri autisti volontari hanno effettuato in totale 248 viaggi, trasportando 257 persone, soprattutto per visite mediche agli ospedali di Forlì e Cesena, o presso centri poliambulatoriali della Romagna. Nel complesso, inoltre, la nostra auto ha percorso 15.253 km. Chi usufruisce del servizio, perché non ha mezzi propri con cui spostarsi oppure non guida più l’auto, – continua il presidente – lascia un’offerta volontaria che usiamo per coprire le spese dell’associazione".

Il Gruppo socio-culturale durante l’anno organizza anche incontri di aggiornamento all’uso del computer, del cellulare e di altri strumenti moderni o informatici oppure gite culturali o turistiche. Conclude il presidente Attilio Turchi: "Tre nostre volontarie svolgono anche servizio nella biblioteca comunale tutti i martedì dalle 16 alle 18".

Quinto Cappelli