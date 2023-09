Misericordia in festa: "Cerchiamo volontari"

Si è svolta recentemente presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano, la tradizionale festa della Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe, con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Livio Corazza, insieme al correttore don Carlo Guardigli e al parroco don Germano Pagliarani. Oltre ai sindaci di Forlì e Portico e San Benedetto, Gianluca Zattini e Maurizio Monti, erano presenti anche varie decine di volontari delle Misericordie di Galeata, Rocca San Casciano, Premilcuore, Castelbolognese e Sansepolcro, nonché il consigliere di presidenza della Federazione nazionale Cristina D’Angelo e del coordinatore zonale Giancarlo Valenti. Racconta il governatore Gilberto Girani: "Quest’anno la manifestazione ha acquistato un duplice significato: il ritorno della Festa della Misericordia a Forlì, dopo la pausa dovuta alla pandemia, e il 50° anniversario della Fraternita di San Benedetto in Alpe, nata nel 1973".

Aggiunge Girani, da poco succeduto ad Alberto Manni alla guida dell’associazione: "La nostra Confraternita nasce dall’impegno lungimirante di tanti volontari (oltre 200) e da un’alleanza fra montagna e pianura siglata nel 2018 per guardar avanti con speranza, assicurando una presenza efficiente e sicura dei servizi sanitari e sociali propri delle Misericordie nei territori di Forlì e comuni limitrofi e in quelli montani di Portico e San Benedetto." La giornata di festa si è svolta nella gioia di "stare insieme in preghiera, riflessione e agape fraterna, nonché incontro prezioso per riscoprire il nostro cammino vissuto con la forza dei valori di fraternità e condivisione". La sede legale ed operativa ‘Egidia Palli’ è nel comune di Portico e San Benedetto, località San Benedetto in Alpe, via Molino 21 ([email protected]), mentre quella amministrativa ‘Don Carlo Zaccaro’ a Forlì, via Cerchia 101 (presso Opera don Pippo 0543.818252 e [email protected]). Durante la festa è stata sottolineata la necessità di "avere a disposizione più volontari per meglio rispondere con generosità e professionalità alle numerose richieste di aiuto da parte di anziani, ammalati e persone con disabilità". Conclude il governatore Girani: "Ci rivolgiamo a tutte le persone, uomini e donne, dai 18 agli 80 anni, perché valutino la possibilità di donare qualche ora del loro tempo a questa Confraternita".

Quinto Cappelli