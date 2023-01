Misericordia, l’appello: "Fate il servizio civile"

I responsabili della Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe, due realtà del volontariato che si sono unite nel 2018 per avere più forza, lanciano un appello ai giovani dai 18 ai 28 anni, "per iscriversi entro il 10 febbraio a svolgere il servizio civile, un’opportunità che cambia la vita" (info: via Cerchia 101, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, tel. 0543.818252 e 338.3469861).

Spiega il governatore della Misericordia Alberto Manni: "Vi invitiamo ad aderire al nostro progetto di servizio civile, che prevede sostegno alle persone più deboli, anziani, ammalati e disabili, aiutandole nelle esigenze di accompagnamento a visite mediche, terapie ed esigenze di socializzazione". Ai giovani che presteranno servizio spetta un assegno mensile di 444,30 euro e un impegno di 25 ore settimanale. Il servizio civile è riconosciuto fra i crediti formativi e tirocinio.

Durante la scorsa estate per la festa annuale a San Benedetto in Alpe, la Misericordia di Forlì e San Benedetto ha presentato il bilancio del 2021: con 3 mezzi a Forlì e 1 a San Benedetto, i 21 autisti volontari hanno svolto 2.500 servizi, percorrendo in totale 52mila km; al 31 maggio 2022, i viaggi erano 1.200 e i km percorsi 22mila. A San Benedetto in Alpe, la Misericordia è convenzionata con la Ausl Romagna, in particolare per il Pronto intervento con ambulanza e infermiere il sabato, la domenica e festivi dalle 8 alle 20, insieme al Soccorso Alpino, per servizi lungo la SS67 del Muraglione e nel territorio dell’Acquacheta, zone frequentate da motociclisti ed escursionisti estivi.

Quinto Cappelli