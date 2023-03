‘Miss mamma in poesia’, premio alla 54enne Elena Tassinari

Nuovo riconoscimento per la castrocarese Elena Tassinari, brillante collezionista di trofei nei concorsi Miss mamma, organizzati da Te.Ma Spettacoli. L’ultima vittoria della cuoca termale è un tributo alla sua verve letteraria: nei giorni scorsi la bella cinquantaquattrenne si è aggiudicata il premio speciale della giuria nell’agone ‘Miss mamma in poesia’, che prevedeva la redazione di una poesia o di un racconto breve sul tema della giornata internazionale della donna. Già damigella d’onore a Miss mamma italiana gold 2022, Elena ha conquistato la commissione giudicante, presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti, grazie alla poesia ‘Donna sulla moto’. Un’ode all’amore per la libertà e alla magia del vento sulla pelle. "In ogni curva e in ogni salita l’anima vola e la mente si apre alla scoperta di sè e del mondo in un’esperienza unica e coinvolgente" scrive Tassinari. Un viaggio in cui "l’immaginazione si confonde con i paesaggi attraversati", le "sfumature di colore" e "di profumi" diventano "ricordi indelebili". Le avventure su dueruote diventano allora l’occasione "per assaporare la vita nella sua interezza e nel suo mistero", acquisire energia attraverso le emozioni, soprattutto se l’itinerario è condiviso con chi si ama. "E’ stata ancora una volta un’esperienza bellissima – racconta Elena con il consueto entusiasmo –: eravamo 31 in gara, le altre partecipanti si sono dedicate a temi importanti quali la violenza sulle donne e le discriminazioni razziali. Per diversificare e portare una nota di allegria ho scelto di concentrarmi sul mio ultimo hobby: da poco ho infatti acquistato una moto".

Nel 2020 Elena Tassinari, che lavora nella cucina di un asilo forlivese ed è mamma di Francesco e Michelangelo, rispettivamente di 31 e 21 anni, aveva conquistato il titolo di miss simpatia al concorso Miss Mamma gold, dopo essersi aggiudicata una prefinale; lo scorso anno era poi salita agli onori della cronaca per la bella penna, che l’aveva proiettata al successo grazie a un’ode dedicata al Natale e a una poesia sulle donne vulcano.

Francesca Miccoli