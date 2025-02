Missioni umanitarie, medici e infermieri si raccontano

Domani dalle 15,30 alle 20 la Fabbrica delle Candele ospiterà ‘Occhi per donarti’, evento organizzato dal Centro Studi Gianni Donati dell’Ausl Romagna per il volontariato. Medici e infermieri racconteranno le loro esperienze in missioni umanitarie; a moderare sarà Francesco Sintoni, neodirettore del distretto ospedaliero. Gli interventi saranno tenuti da professionisti tra cui Patrizia Serra (Irst), Roberto Cerino (Pronto soccorso) e Francesco Landi (Anestesia e Rianimazione). Pausa musicale alle 18,30 con Moussa Kienou, poi l’antropologo dell’Università di Bologna Luca Jourdan interverrà sulla cooperazione internazionale. Evento gratuito (iscrizioni centrostudidonati@auslromagna.it).