‘Mistuzzica’: l’avventura di Roberta e Paolo

Ha aperto a Meldola ‘Mistuzzica caffè e ristorante’. Nei locali di via Roma 193F, Roberta e Paolo Ranieri, insieme al loro staff, sono pronti ad accogliere i clienti con tante proposte dal lunedì al sabato dalle 6 alle 14.30. "I due imprenditori meldolesi hanno deciso di mettersi in gioco – hanno commentato il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore Filippo Santolini presenti all’inaugurazione – in questa nuova avventura con passione e grande professionalità, arricchendo, in uno spazio bello ed accogliente, la nostra città di una nuova proposta. I migliori auguri di buon lavoro a Roberta, Paolo e a tutto lo staff".