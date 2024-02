Misure d’emergenza per oggi e domani

Qualità dell’aria: allerta smog nelle giornate di oggi e domani. Si attivano quindi le misure emergenziali che prevedono: divieto d’uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo); divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili; divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

dalle 8.30 alle 18.30, tutte le limitazioni strutturali + stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati interessati dai

provvedimenti.