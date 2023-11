Mitelli-Desprez, prima volta insieme. Ecco "Tilietulum"

Oggi alle 18, al centro Area Sismica di via Le Selve 23, il duo Mitelli-Desprez (Gabriele Mitelli: trombino, sax sopranino, voce, sampler, modular synthesizer; Julien Desprez, chitarra elettrica) si esibirà in "Tilietulum solo version". Effetti di Giancarlo Nino Locatelli.

Per la prima volta insieme, il concerto segna l’incontro straordinario di due universi creativi, incandescenti, magmatici e caotici. Mitelli è considerato uno degli artisti più eclettici, imprevedibili e produttivi della scena italiana della creative music e dell’improvvisazione, con collaborazioni attive in tutto il mondo. Desprez è un musicista e performer di base a Parigi. Jazz e rock furono i suoi primi amori musicali, ma con il progredire della sua pratica, anche il suo approccio allo strumento, alla musica e allo spazio è cambiato. E adesso considera la chitarra più come una batteria, un organo o uno strumento modificabile a volontà.