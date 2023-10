Mitologia al Maf: primo laboratorio

Al Maf di Forlimpopoli parte ‘Mythos. La mitologia in museo’, ciclo di laboratori per famiglie che si svolgerà nei sabati di ottobre (ore 15,30). Si comincia domani con un laboratorio dedicato a Teseo, Arianna e il labirinto. I piccoli partecipanti ascolteranno la storia di Teseo e poi saranno invitati ad affrontare il labirinto, per cercare di uscirne utilizzando il gomitolo del filo di Arianna. Info e prenotazioni: 337.180314, maf@comune.forlimpopoli.fc.it.