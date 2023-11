’Mo pensa te’, i quesiti di Barbi raccolti in un volume Librerie.coop ospita la presentazione del libro di Andrea Barbi "Mo pensa te! Vent'anni di quesiti in TV con un coccodrillo in mano". Dialogherà con l'autore Marco Viroli. Un piccolo vademecum per orientarsi con parole slang, dialettali, gergali e popolari.