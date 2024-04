Mobile imbottito, addetto/a e-commerce

Azienda del mobile imbottito, cerca, per la sede di Bertinoro, addetto/a e-commerce preferibilmente con esperienza. La risorsa si occuperà di implementare e sviluppare nuovi canali di vendita online, anche in modalità marketplace, tramite piattaforme francesi di commercio elettronico gestendo e aggiornando i social media aziendali. È gradito il possesso di diploma di scuola superiore o laurea in materie informatiche. È indispensabile una conoscenza di base della lingua inglese e francese (livello A1), l’uso del pacchetto Office e una conoscenza di base di Shopify o di altri applicativi per la creazione di piattaforme per il commercio elettronico. È richiesto infine il possesso della patente B e del mezzo proprio. Si offre contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 12 aprile, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.