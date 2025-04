"Mobile imbottito, serve un tavolo"

Le sigle sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil commentano "con grande costernazione" le notizie relative ai controlli fatti dalla Guardia di Finanza e del Comando dell’ispettorato del lavoro territoriale su tre aziende del forlivese del comparto del mobile imbottito. "Lavoro nero, precarie condizioni igienico sanitarie, aziende dormitorio, possibile intermediazione illecita di mano d’opera e possibile sfruttamento di mano d’opera – recita la nota – sono le gravi condizioni che subiscono i lavoratori a Forlì all’interno di queste realtà".

Da tempo, con grande preoccupazione, "segnaliamo situazioni in cui si approfitta della condizione di difficoltà economica e abitativa di lavoratori presenti nel nostro territorio, costantemente sotto ricatto. Realtà che condizionano negativamente un settore importante, facendo dumping contrattuale nei confronti delle aziende sane, sempre più in crisi e costrette ad attivare ammortizzatori per sopravvivere alla concorrenza sleale".

I sindacati spiegano come non sia più rinviabile "la battaglia per un lavoro dignitoso e nella legalità, che deve riguardare anche le parti datoriali, con un tavolo dedicato per garantire un futuro sostenibile".