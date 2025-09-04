Mobile imbottito ‘Tavolo’ in Comune: "Priorità a legalità e tutela dei lavoratori"

Si è riunito ieri mattina, sollecitato dalle sigle sindacali, il tavolo di confronto sul mobile imbottito presso il municipio di Forlì tra i rappresentanti delle organizzazioni confederali e di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil e l’amministrazione comunale. Erano presenti gli assessori Kevin Bravi (che fra le sue deleghe ha quella alle Politiche del lavoro e dell’occupazione) e Paola Casara (incaricata delle Politiche per lo sviluppo economico del territorio), con al centro il tema della tutela e qualificazione del comparto del mobile imbottito, assolutamente strategico per l’economia del territorio. Sullo sfondo la necessità, dopo il caso Sofalegname-Gruppo 8, di mantenere il rispetto della legalità e dei diritti delle maestranze.

"Il confronto – spiega una nota congiunta delle sigle sindacali e del Comune – è parte di un percorso promosso dai sindacati a livello locale allo scopo di coinvolgere la Regione Emilia-Romagna, la Prefettura, gli enti locali e le associazioni di categoria, nella difesa delle imprese virtuose del settore, che operano nel rispetto delle regole, dei contratti e dei lavoratori".

Tutte le parti hanno sottolineato come questo incontro non fosse finalizzato alla gestione della complicata vertenza in corso tra Sofalegname-Gruppo 8 e i lavoratori, una vicenda complessa che segue il proprio iter istituzionale, ma piuttosto alla costruzione di strumenti di prevenzione per evitare il ripetersi di situazioni simili. Nei giorni scorsi, com’è noto, Gruppo 8 ha persino annunciato la chiusura dello stabilimento di via Gramadora, quindi la cessazione dell’attività con il conseguente licenziamento di trenta dipendenti.

L’amministrazione comunale attraverso i due assessori ha espresso "piena disponibilità a collaborare con i sindacati e con tutti gli attori del territorio per promuovere un percorso condiviso di qualificazione del settore. L’obiettivo condiviso – prosegue la nota – è la tutela dei circa quattromila lavoratori impiegati nel distretto forlivese del mobile imbottito, la salvaguardia del marchio territoriale e il sostegno a un comparto che vanta una forte vocazione all’export e che rappresenta una delle eccellenze manifatturiere del territorio".

Cambiando scenario ma restando strettamente in tema, per questo sabato, con partenza alle 15.30 da piazzale della Vittoria, il sindacato Sudd Cobas ha organizzato una manifestazione dal titolo ‘Mai più schiavi’ contro lo sfruttamento e il caporalato a sostegno dei lavoratori di Gruppo 8 che dal 3 luglio scioperano ad oltranza, con picchetti davanti ai cancelli della fabbrica forlivese.

Si tratterà di una marcia di protesta che ha avuto finora le adesioni di associazioni come Anpi, Forlì Citta Aperta, Mediterranea Saving Humans, Libera, Legambiente e Amnesty International, oltre che delle sezioni locali dei partit Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Pd, Europa Verde, Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano.