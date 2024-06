Mobili imbottiti, distretto in salute: "Export da record dopo il Covid"

Se il mobile italiano attraversa un momento di flessione fisiologica, quello forlivese del mobile imbottito regge assai bene e guarda al futuro. È la fotografia che emerge dal convegno che si è svolto ieri presso la sede Dorelan di Forlì. L’incontro ("Il distretto dei mobili imbottiti tra innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione"), organizzato da Intesa San Paolo, ha visto coinvolti gli imprenditori del settore e ha evidenziato la forte propensione del distretto forlivese all’export e i rapporti di fornitura ramificati a livello locale. In evidenza la sua resilienza e competitività e l’importanza cruciale che riveste come volano di crescita per l’economia regionale.

Nel 2023 l’industria italiana del mobile ha mantenuto la sua posizione di leadership tra i produttori europei con un fatturato di circa 26 miliardi di euro. Il nostro Paese ha un buon posizionamento nella fascia di prezzo alta, occupando il terzo posto tra gli esportatori mondiali di mobili ed è leader nel mobile imbottito. L’anno scorso il fatturato in Italia ha registrato una diminuzione del 3% rispetto al periodo precedente, interrompendo una fase di notevole espansione che era iniziata dopo la pandemia. Nonostante la contrazione, il settore ha mantenuto la sua posizione di leadership tra i produttori europei, superando la Germania. In questo contesto il distretto dei mobili imbottiti di Forlì ha registrato una diminuzione delle esportazioni dell’8,4% rispetto al picco storico raggiunto nel 2022. Tuttavia, i livelli rimangono notevolmente superiori rispetto al pre Covid, con un incremento del 63,3% sul 2019, la performance migliore tra tutti i distretti.

Il convegno ha avuto al centro i temi dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità e della valorizzazione del capitale umano. "Il comparto dell’imbottito - spiega Riccardo Tura, amministratore delegato di Dorelan - sta vivendo anni di forte espansione, a testimonianza dell’importanza che riveste nel quadro economico internazionale. Questo è frutto di molteplici fattori, sia socio-economici, sia di grandi investimenti in ambito di innovazione e specializzazione del lavoro. Per noi questi elementi sono strategici, così come il fare rete sul territorio, attingendo a qualità e competenze verticali e individuando stimoli che aprono a nuove opportunità di sviluppo. Tutto questo in un quadro di crescita sostenibile, a conferma della volontà di fare impresa responsabilmente".

"Anche gli ultimi dati disponibili - dice Alessandra Florio, direttrice regionale di Intesa San Paolo - confermano l’elevata competitività sui mercati internazionali del distretto forlivese. Con il programma ’’Il futuro è la nostra impresa’’ mettiamo a disposizione 10 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare la progettualità delle aziende nello sviluppo all’estero e sui nuovi mercati". Il tessuto produttivo locale può contare su più di 310 unità che impiegano quasi 4mila addetti, principalmente in realtà di piccole dimensioni.

Gianni Bonali