Mobilità a misura di bimbo Bike sharing con seggiolini

Da venerdì scorso a Forlì c’è una nuova opportunità per le famiglie: l’utilizzo delle biciclette del bike sharing anche da chi si trova a passeggio con bambini piccoli, infatti alcuni mezzi sono stati dotati di seggiolino in ognuna delle dieci postazioni attualmente attive in città. Forlì Mobilità Integrata Fmi, ha realizzato l’intervento in acccordo con il Comune, la presenza di questo servizio rientra nel più ampio progetto regionale ‘Mi muovo in bici’ che prevede la possibilità di prendere in prestito le due ruote con l’apposita tessera sottoscrivibile gratuitamente allo sportello di via Lombardini 2.

L’idea di dotare le bici di seggiolino è stata presentata nel 2022 dall’amministratore unico Vincenzo Bongiorno: "è un intervento che va concretamente nella direzione di realizzare una mobilità sempre più a misura di famiglia – spiega Bongiorno –. Lo abbiamo condiviso con l’Amministrazione e in particolare con l’assessore Petetta. Ne terremo monitorato l’utilizzo per capire se e quali correttivi proporre al Comune".

L’innovativa proposta dell’amministratore unico di Fmi ha trovato consenso anche nel consiglio comunale di Bologna. La minoranza ha presentato un ordine del giorno in cui si legge: "A Forlì è stata avanzata l’interessante proposta di introdurre per alcuni mezzi di bike sharing dei seggiolini in modo che l’utilizzo del servizio non sia precluso a chi è a passeggio con i propri figli".

Nel documento si chiede di implementare il servizio sotto le due Torri in via sperimentale. L’approvazione anche a Bologna è avvenuta all’unanimità. Forlì all’insegna di una mobilità sempre più a misura di famiglia ha introdotto qualche mese fa gli stalli rosa per agevolare la sosta delle donne in gravidanza e delle famiglie con bimbi piccoli. Anche per questo progetto hanno lavorato in sinergia Fmi e Comune. Per informazioni: 0543 1718100, [email protected]