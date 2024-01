Mobilitazione in piazza per dire ’no’ agli aumenti delle case di riposo

Prosegue l’iniziativa sindacale unitaria volta a modificare la decisione della giunta regionale sull’aumento delle rette delle Cra e dei Cssr (case di riposo per anziani e centri socioriabilitativi residenziali per disabili). In preparazione della mobilitazione prevista per il 13 febbraio a Bologna in occasione dei lavori dell’assemblea legislativa regionale, Cgil, Cisl e Uil hanno definito un presidio che si terrà domani alle 11 in piazza Saffi. I sindacati chiedono ai distretti dei territori di individuare modalità che impediscano l’aumento dei costi di strutture pensate per l’accoglienza delle fasce fragili.