Mobilitazione per Gaza. In tanti all’appello di Cgil e Mani Rosse Antirazziste

Erano diverse centinaia le persone che venerdì, a partire dalle 17, hanno affollato piazza Ordelaffi per il sit-in che ha fatto seguito allo sciopero per Gaza. Una partecipazione convinta a una mobilitazione che, su iniziativa della Cgil nazionale, ha interessato tutta Italia e che nel nostro territorio è stata promossa da Mani Rosse Antirazziste e dalla Cgil di Forlì-Cesena. "Ribadiamo la necessità di fermare ogni intervento militare nella Striscia – hanno detto gli organizzatori –, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flotilla".

Tante le bandiere in piazza, più di tutte svettavano quelle della pace e della Palestina, in una mobilitazione che ha riguardato i settori dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture e ha comportato, in Emilia-Romagna, la sospensione dal lavoro nell’ultimo turno. "Chiediamo che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania – hanno ribadito dal palco –. È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo Stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si adoperino immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una Conferenza di pace sotto egida Onu". I messaggi, recapitati al prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, "che ringraziamo per la sensibilità dimostrata, saranno veicolati tramite la Prefettura al Governo".

Sono state decine le adesioni all’iniziativa. Fra queste quelle di Pd di Forlì e di Cesena, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Anpi Forlì-Cesena, Federconsumatori, Legambiente, Libera, Costituzione democratica Forlì, Emergency, Parents for Future, Pensiero e Azione Aps, Auser, Sunia Forlì-Cesena, associazione Luciano Lama.

Paola Mauti